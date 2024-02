Reprodução/ X e Globoplay Juliette é homenageada com boneco de Olinda no Carnaval

Juliette Freire foi homenageada com um boneco gigante no Carnaval de rua de Olinda. A alegoria inspirada na cantora foi criada com base em uma das roupas utilizadas pela artista no BBB 21, a edição em que ela participou e foi campeã. No Instagram, a influenciadora reagiu à homenagem, comentando que era algo que ia marcar a sua vida e entrar para a sua história: “Eu tive a honra e o privilégio”.

A ex-BBB também respondeu os internautas que brincaram com a aparência do boneco nas redes sociais. “O povo tá tirando onda porque a cara do boneco não é uma 3x4, não é a minha cara… é a cara de um boneco de Olinda, são todos daquele jeito”, comentou aos risos.



Em seguida, a cantora publicou a foto do boneco. “Não é para rir, é uma homenagem muito bonita… Quem rir não é meu amigo”, disse em tom de brincadeira.







Os bonecos gigantes são uma tradição antiga na cidade de Olinda. Eles são produzidos com argila, isopor, madeira, fibra de vidro e tecido, podendo chegar a quatro metros de altura e atingir até 20 quilos.