Reprodução/Instagram Jojo Todynho rebate comentário gordofóbico de seguidor





Jojo Todynho perdeu a paciência e discutiu com um seguidor nesta terça-feira (6). A cantora, que já perdeu 40 kg desde que passou por uma cirurgia bariátrica , compartilha constantemente as mudanças do seu corpo nas redes sociais. No entanto, hoje, ao postar uma foto de top e calça no espelho, a artista foi surpreendida por um comentário, que sugeriu que ela deve "fechar a boca" para não engordar.

"Será que está magrinha? Se não fechar a boca, volta tudo de novo. Cuidado", disparou o seguidor. "Você com esse cabelo igual um abacaxi querendo falar da vida de quem pode fazer mil bariátricas. Se manca, vai consertar a sua vida", rebateu Jojo.





Fãs da cantora elogiaram a postura dela em não deixar passar batido o comentário do rapaz. "Boa oportunidade para você fechar a boca", escreveu um seguidor, em menção ao internauta. "Esse povo é invejoso. Curta a vida, Jojo", aconselhou outro. “Você está maravilhosa e me inspirando muito”, comentou um terceiro.





Essa não é a primeira vez que a artista se pronuncia sobre comentários sobre o seu corpo. Recentemente, Jojo desabafou nas redes sociais sobre "elogios maldosos" ao seu respeito . "As pessoas são muito sem noção. É um elogio com maldade. Você sente, porque energia não mente. Pra você que não é seguidor de verdade, porque meus seguidores de verdade estão sempre me incentivando, presta atenção para você não me pegar com a lua virada, porque vai ouvir o que não quer", garantiu, através dos stories do Instagram.

Reprodução/Instagram - 06.02.2024 Jojo Todynho rebate comentário gordofóbico nas redes sociais





Além disso, a apresentadora reforçou que julgamentos acerca dos corpos alheios são atos "feios" e "inconvenientes". Jojo ainda declarou que não ficaria isenta perante esse tipo de comentário, afirmando que poderia estar "na frente do Papa" e que, mesmo assim, iria se "posicionar".

"Opinião só é dada quando é pedida. Não faça elogio com maldade enraizada, as pessoas sabem que você está fazendo isso na pura ruindade e maldade. Se fosse com você, você não iria gostar. Se poupa também de passar essa vergonha. Porque eu, se me sentir ofendida e alfinetada, posso estar na frente do Papa, eu me posiciono. Aí você vai me colocar como vilã", concluiu.