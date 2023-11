Reprodução/Instagram A cantora mostrou as mudanças em seu corpo

Jojo Todynho mostrou seu corpo nas redes sociais após a cirurgia bariátrica e chocou seus seguidores com a perda de mais de 23 kg desde o procedimento, realizado em agosto deste ano. Entre as mudanças, a cantora mostrou que passou a usar calças com o tamanho 54, deixando de lado aquelas com tamanho 60, que usava anteriormente.



Na última quinta-feira (9), Jojo compartilhou em seus Stories do Instagram mais detalhes deste processo. Antes de iniciar seu treino na academia, ela mostrou seu look. "O importante é não deixar de treinar. Vamos embora. Gostosa. Bora, levanta, bora treinar. Estou toda lascada de dor. Invista, invista em você", disse.



Após a academia, a funkeira foi a uma loja de roupas e experimentos calças jeans, mostrando ainda mais a mudança aos seguidores.

"Eu estava usando quase 60. Fui para 58, 56 e essa [calça] é 54. Vou perder mesmo. Depois, isso aqui vai tudo para o bazar. Tenho que mandar todas minhas calças arrumarem na cintura. Não gosto de nada me pegando. Gosto de sentar com excelência", brincou.



