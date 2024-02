Reprodução/Instagram - 06.02.2024 Bia Miranda mostrou barriga de grávida e ganhou elogios de Gretchen





Bia Miranda exibiu fotos da barriga de grávida nas redes sociais e ganhou elogios de Gretchen. A influenciadora anunciou a primeira gestação em dezembro de 2023 e espera o filho com o cantor Buarque.





Bia é filha de Jenny Miranda, quem já teve Gretchen como "mãe de consideração". A cantora cortou relação com Jenny e exigiu que não fosse associada a ela, quando a influenciadora entrou em "A Fazenda 15" .





Apesar de não ter contato com Jenny, Gretchen manteve a relação com Bia e elogiou a neta na postagem recente, em que também falou de si como "bisa" do bebê. "Iti malia vovó. Que gravidinha mais linda, mais charmosa. Bisa já ama muito", escreveu.

Em janeiro, Bia Miranda fez o chá revelação e descobriu que espera um menino, chamado Kaleb. Jenny lamentou que não foi convidada e chorou ao acompanhar o evento nas redes sociais.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: