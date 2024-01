Reprodução/Instagram - 29.01.2024 Jenny Miranda lamentou falta de convite para o chá revelação de Bia Miranda e Buarque





Neste domingo (28), Bia Miranda fez o chá revelação do primeiro bebê que espera com o namorado, o cantor Buarque. A influenciadora descobriu que está grávida de um menino, chamado Kaleb, e compartilhou detalhes da revelação nas redes sociais. Jenny Miranda, mãe de Bia, acompanhou o evento na web.





No Instagram, a ex-participante de "A Fazenda 15" lamentou que não foi convidada para a festa. "Infelizmente, é o único jeito que tive como saber, que hoje é o chá revelação do meu neto. O único momento de eu participar disso é vendo aqui com vocês, porque não consegui aproximação com a Bia", afirmou.

Jenny disse que não está "participando da gravidez" da filha e desabafou: "Isso me dói muito. Fico muito triste, chateada. Estou sem palavras [...] Amo minha filha, amo meu neto, mas no momento, a gente ainda está nesse impasse". Ela ainda desejou um evento "lindo e feliz" para a filha e contou que achava que teria um neto, já que sonhou com a filha dando à luz um menino.

Posteriormente, a ex-peoa apareceu acompanhando uma transmissão ao vivo de Buarque e se emocionou com a revelação de que o bebê é um menino. "Vou ser avó de um menino, acertei [...] Estou muito feliz, ela [Bia] está muito linda. Como queria estar junto dela agora. Mas está bom, ela está feliz, eu estou feliz. Vem Kaleb, que a vovó ainda vai te conhecer", declarou, entre lágrimas.



Reprodução/Instagram - 29.01.2024 Jenny Miranda chorou enquanto acompanhava chá revelação do neto, filho de Bia Miranda e Buarque





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: