Letícia Cazarré completou 40 anos e exibiu o barrigão da sexta gravidez durante a festa de aniversário. A esposa de Juliano Cazarré compartilhou detalhes do evento nas redes sociais, nesta terça-feira (6).





"Detalhes nada básicos desse jantar de 40 anos inesquecível [...] Obrigada a todos os amigos queridos que vieram comemorar comigo", afirmou. Nos cliques, Letícia exibiu as escolhas de decoração e ainda posou com um vestido rosa.





Juliano também publicou uma foto da esposa na festa e declarou: "Lelê faz 40! Oh, sorte. Obrigado, Senhor, pela esposa que sonhaste para mim". O ator e a esposa esperam o sexto filho.

Eles já são pais de Vicente, de 13 anos, Inácio, de 11, Gaspar, 4, Maria Madalena, 2, e Maria Guilhermina, 1. A filha mais nova do casal nasceu com uma doença rara no coração e passou por diversos procedimentos cirúrgicos no primeiro ano de vida .





