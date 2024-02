Reprodução/HBO Max - 05.02.2024 Céline Dion fez aparição surpresa no 'Grammy 2024'





Céline Dion fez uma aparição surpresa no "Grammy" de 2024, principal premiação da música, que aconteceu neste domingo (5). A cantora foi diagnosticada com uma doença rara em 2022 e, desde estão, segue afastada dos palcos e dos trabalhos.





A artista subiu ao palco para anunciar o maior prêmio da noite, a categoria de "Álbum do Ano". Céline foi ovacionada pelo público e emocionou os artistas na plateia do evento, que ocorreu em Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos. Ela consagrou Taylor Swift como a vencedora, pelo disco "Midnights".





"Quando digo que estou feliz de estar aqui, é do fundo do meu coração. Aqueles que foram abençoados para estar aqui no Grammy nunca devem subestimar o tremendo amor e alegria que a música traz às nossas vidas e às pessoas de todo o mundo", afirmou, antes de anúncio.

Dion também relembrou quando recebeu o prêmio de "Álbum do Ano" das mãos de "duas lendas", Diana Ross e Sting, há 27 anos. A cantora foi premiada pelo disco "Falling Into You", em 1996. Veja abaixo o vídeo da aparição surpresa da artista:

Celine Dion makes a surprise appearance to present Album of the Year at the 2024 #Grammys pic.twitter.com/oNT4zmBTyk — The Hollywood Reporter (@THR) February 5, 2024





Doença rara

Céline Dion foi diagnosticada com síndrome da pessoa rígida, também conhecida como síndrome de stiff-person. A condição provoca rigidez muscular e afeta músculos do tronco, dos braços e pernas. No fim de 2023, a irmã da cantora revelou que a artista perdeu o controle dos músculos.

