Isis Valverde compartilhou registros da relação do filho, Rael, com os filhos do noivo, Marcus Buaiz. O empresário e a ex-esposa, Wanessa Camargo, são pais de José, de 12 anos, e João, de 9 anos. Desde a entrada da cantora no "BBB 24", a atriz tem publicado mais momentos das crianças juntas.





No Instagram, Isis exibiu um momento do filho de 5 anos com José. O primogênito de Buaiz aparece jogando videogame enquanto Rael está sentado nas costas dele.

Já em outra publicação, a atriz exibiu as três crianças sorrindo e posando para uma foto juntos. "The boys [os meninos]", escreveu Valverde na rede social. Confira abaixo os cliques:

Reprodução/Instagram - 19.01.2024 Filho de Isis Valverde com filhos de Marcus Buaiz





Rael é fruto do relacionamento de Isis com o ex-marido, André Resende, de quem se separou em 2022. No mesmo ano, Marcus terminou o casamento de 15 anos com Wanessa. Buaiz e Valverde iniciaram o relacionamento em 2023, ano em que também anunciaram o noivado.

