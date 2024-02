Reprodução/Instagram - 22.01.2024 Karoline Lima passou por mamoplastia e outras cirurgias plásticas





Karoline Lima mostrou o antes e depois das cirurgias plásticas que realizou em janeiro. A influenciadora passou por uma mamoplastia redutora e uma lipoaspiração HD. Ela já tinha silicone nos seios e realizou lipo anteriormente, mas contou que "retocou" os procedimentos devido à gravidez de Cecília, filha de 1 ano.





"O que me motivou a fazer esse retoque foi porque eu fui mamãe, a Cecília veio ao mundo, então a gente tem que dar uma melhorada no peito, um retoque na lipo, que já ficou linda quando fiz", contou no Instagram. Karoline mostrou o passo a passo das intervenções estéticas, exibindo as partes do corpo antes das cirurgias.





As marcas feitas pelos médicos exibem que a lipoaspiração foi realizada não só na barriga, como nos braços e bumbum da influenciadora. "Não consigo explicar minha felicidade", afirmou Lima, após compartilhar o resultado dos procedimentos aos mais de 5 milhões de seguidores na rede social.

Anteriormente, Karoline Lima já havia contado que passou por uma "grande recauchutada". A influenciadora expressa o desejo de reduzir os seios desde 2023 e contou que colocou o mesmo tamanho da prótese de silicone, mas a retirada de pele deu a impressão de que os seios ficaram menores.

