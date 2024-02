Reprodução / GNT MC Cabelinho conta que tomou anestesia geral para tatuar as costas

No episódio de “Na Piscina com Fê Paes Leme” desta quinta-feira (1), MC Cabelinho contou que tomou uma anestesia geral para conseguir tatuar as costas inteiras e confirmou ter feito uma vasectomia reversível.

Após ter falado ser metrossexual e assumido raspar a sobrancelha para não sentir dor, Fernanda Paes Leme questionou o cantor como ele faz as tatuagens. Foi aí que ele explicou ter tomado uma anestesia. “Contratei uma equipe médica, fechei uma sala de cirurgia, os médicos disseram que era possível e eu tomei anestesia geral, dormi por 8 horas, fiquei entubado, porque era nas costas. Tatuei as costas toda”, disse.

A apresentadora pediu para olhar a tatuagem nova e MC Cabelinho explicou que ele está de um lado, Oxossi, seu Santo de devoção, do outro e a favela ao fundo.

Depois, durante um quadro onde o convidado tem que responder uma pergunta de um internauta ou tomar um drink, Fernanda questionou se o rapper tinha realmente feito vasectomia: “MC Cabelinho, inteligentíssimo, focado na carreira, fez vasectomia reversível enquanto uns acham que só a mulher tem que se cuidar. Você fez?”.

“Eu tenho vasectomia. O médico falou que eu tenho até 5 anos pra reverter. Tem um ano, já”, assumiu.

“Você sabe que tem que se prevenir, também? Por que tem doenças, né? Não é só gravidez, Cabelinho”, disse a apresentadora, em tom preocupado. O artista disse que vem ouvindo comentários de que ele teria feito a cirurgia apenas para transar sem proteção e ressaltou: “Não! Eu só transo de camisinha!”.

“E tem transado?”, perguntou Fernanda. “Ainda! É bom se exercitar sexualmente! Eu sou bem ativo!”, finalizou MC Cabelinho.

