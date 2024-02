Reprodução Instagram - 30.1.2024 Bianca Bin

Em meio às gravações do remake de “Dona Beja”, da HBO Max, a atriz Bianca Bin usou as redes sociais na última quinta-feira (1º) para responder as reprovações que recebeu ao postar algumas fotos de lingerie e fazendo topless.



Alguns internautas elogiaram a intérprete, exaltando a evolução física dela desde que começou a treinar constantemente. Outros, no entanto, começaram a enviar falas machistas para Bin, acusando a esposa de Sérgio Guizé de ser “vulgar” e estar “se mostrando demais”.



“Depois das duas últimas postagens, recebi alguns comentários em forma de controle. Por eles, quero compartilhar fragmentos de pensamentos de mulheres que admiro muito e compactuo com as ideias”, disse ela, citando posteriormente as ativistas feministas Gloria Stein, Margaret Atwood e Simone de Beauvoir.



“O autoritarismo começa com o controle sobre o corpo das mulheres. (Gloria Steinem)”, elencou.



“Controlar o corpo das mulheres é uma forma de controlar as mulheres. Isso é algo que se vê não apenas no totalitarismo, mas algo que as sociedades patriarcais em geral sempre quiseram fazer. (Margaret Atwood)”, continuou.



“Que nada nos defina, que nada nos sujeite. Que a liberdade seja a nossa própria substância, já que viver é ser livre. (Simone de Beauvoir)”, finalizou.





