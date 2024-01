Reprodução/Youtube Zé Felipe diz que sonhou com terceira gravidez de Virginia: 'Menino'

Virginia Fonseca revelou para os seguidores a reação de Zé Felipe ao descobrir a terceira gravidez . Com um vídeo no YouTube, a influenciadora surpreendeu o marido com a novidade.

Na gravação, o cantor se animou com a notícia e disse que já suspeitava da gestação da esposa.





Após responder perguntas dos internautas, Virginia pegou o marido desprevenido com o teste que tinha acabado de fazer. "Sério? O que eu te falei que eu sonhei hoje? Te amo", declarou ele.

Em seguida, Zé Felipe contou que sonhou que a esposa estava grávida. "O que eu falei hoje, na hora do almoço? [...] Eu sonhei que era um menino. Você estava grávida, barriguda [no sonho]".

Os pais de Maria Alice, de 2 anos, e de Maria Flor, de 1, afirmaram que ainda não sabem o sexo do novo herdeiro e que a gravidez ainda está na fase inicial.

