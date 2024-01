Reprodução/Instagram Grávida, Virginia Fonseca conta que não pode fazer sexo com Zé Felipe

Virginia Fonseca precisou mudar os planos de uma viagem romântica com Zé Felipe após descobrir a terceira gravidez . A influenciadora anunciou a gestação para o público na quarta-feira (17).

Nos Stories do Instagram, a mãe de Maria Alice e Maria Flor contou que o casal fará um passeio com casais, mas não poderão fazer sexo neste período.





"Hoje, vamos fazer uma viagem a passeio muito legal. De início, pensei que iria só eu e o Zé e que seria uma viagem de casais, já que tem mais um casal muito especial que vai com a gente, mas descobri que temos mais uma pessoinha indo junto. Por agora, nem amor eu e o zé podemos fazer, mas vai ser uma viagem incrível e abençoada, tenho certeza", contou ela.

Virginia Fonseca mostra sua reação ao descobrir terceira gravidez

Após o anúncio com um ensaio de fotos em família, Virginia Fonseca compartilhou um vídeo no canal do Youtube contando detalhes da descoberta da gestação.

No vídeo, a influenciadora grava o momento em que faz dois testes. "Gente, eu to com vontade de vomitar, eu fiz o teste... Meu Deus do céu", disse ela mostrando o primeiro teste com dois risquinhos.

Em seguida, ela faz o segundo e tem outra confirmação com dois risquinhos. "Não, pode ser que está errado esse teste, ele dá errado".

Após a gravação "ao vivo", Virginia contou como se sentiu ao ver o resultado. "Eu tremia, eu tremia! Parecia que era meu primeiro filho!! Eu tremia, gente! Sabe quando, tipo assim, nem passa na sua cabeça que vai acontecer, e acontece? Eu tremia, eu tremia, eu não sabia o que eu fazia", comentou.

