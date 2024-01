Reprodução Instagram - 30.1.2024 Fabiana Justus relata queda de cabelo em meio a tratamento contra câncer

Desde que tornou púbico o diagnóstico de leucemia, Fabiana Justus tem compartilhado com os fãs atualizações do estado de saúde dela e as primeiras etapas do tratamento contra o câncer. Na manhã desta terça-feira (30), ela falou sobre a queda de cabelo.







De acordo com Fabiana, os fios já começaram a cair em virtude das medidas para combater a doença. "Fazendo uma selfie enquanto estou com meu cabelinho, que já está caindo sem parar", escreveu ela, através dos stories do Instagram.





Além de ter relatado a queda das madeixas, a filha de Roberto Justus compartilhou com os fãs o café da manhã que ela tomaria hoje (30), tendo em vista que pacientes que tratam câncer costumam ter restrições alimentares. "Pão na chapa cai bem. Agora tentanto adicionar uma proteína com o ovo mexido", disse.





A revelação de que estava com leucemia aconteceu na última quinta-feira (25). Mãe das gêmeas Chiara e Sienna, de cinco anos, e do caçula Luigi, de cinco meses, Fabiana Justus, de 37 anos, é filha de Roberto Justus e Sacha Chryzman.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: