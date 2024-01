Reprodução Fabiana Justus relembra última amamentação após diagnóstico de câncer

Neste sábado (27), a influenciadora Fabiana Justus publicou um vídeo emocionante nas redes sociais do dia em que soube que não poderia mais amamentar o filho Luigi, de 5 meses. A herdeira de Roberto Justus foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda.

No vídeo registrado no Instagram, Fabiana aparece sentada na cama do hospital com o pequeno no colo. "Esse foi o dia que eu soube exatamente o que eu tinha... No dia seguinte que cheguei no pronto-socorro achando que seria medicada e iria para casa. Fiquei internada para fazer exames e recebi o diagnóstico", lembrou.

No mesmo dia, ela foi avisada pelos médicos que não poderia mais amamentar o filho devido ao tratamento.

"Soube nesse dia que teria que parar de amamentar. Foram 5 meses de amamentação exclusiva... 5 meses do nosso momentinho mais delicioso juntos! Mas sei também do privilégio que eu tive de poder amamentar meu bebê... Sou grata por isso! MUITO grata!", dedicou.

A ocasião também marcou a última vez que o pequeno mamou no peito. "Depois de mamar, o Luigi deitou no meu ombro e ficou assim, cantando. Eu obviamente não consegui conter a minha emoção! Esse amor é o que me move! O amor dos meus 3 filhos esperando por mim!", completou Fabiana.