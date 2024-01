Reprodução Nasce Jorge, primeiro filho de João Gomes e Ary Mirelle

Nasceu nesta terça-feira (16) o primeiro filho do cantor João Gomes e da influenciadora Ary Mirelle. A chegada do pequeno Jorge foi anunciada através das redes sociais.



"Seja bem-vindo filho! Jorginho de papai e de mamãe, nosso guerreiro", dedicou Ary Mirelle, publicando as primeiras fotos do herdeiro.

Famosos e amigos do casal parabenizaram a chegada do primogenito. "Coisa linda!!! Muita saúde", desejou a cantora MC Loma. "Parabéns, meus amores, que tenha muita saúde", dedicou o cantor Nattan.

A atriz Maisa também comentou na publicação de Ary. "Muitas bênçãos pra essa família amada!", escreveu. "Que benção! Seja muito bem-vindo!", dedicou Alok.

Mais cedo, a influenciadora relatou nos Stories do Instagram que sonhou que a bolsa amniótica havia rompido. Ary até brincou com a situação, dizendo que brigaria com o médico, já que no sonho ele não queria atendê-la.