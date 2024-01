Reprodução Instagram - 17.1.2024 João Gomes com o filho Jorge

Jorge, o filho da influenciadora Ary Mirelle e do cantor João Gomes, nasceu na última terça-feira (16), conforme divulgado pelos pais de primeira viagem através das redes sociais.



Na manhã desta quarta-feira (17), o músico apareceu com o herdeiro no colo, ainda na maternidade em que o filho veio ao mundo. O parto não era previsto pelo casal e precisou ser feito de forma emergencial.



“Fui tirar a cerclagem hoje, fiz um ultrassom e tive que fazer uma cesárea de emergência. Deu tudo certo! Deus é muito bom em nossas vidas”, iniciou Ary Mirelle, através dos stories do Instagram.



A influenciadora, inclusive, havia sonhado com o nascimento do filho, horas antes de ser submetida à uma cesária de caráter emergencial. “Logo cedo acordei assustada com um sonho em que ele iria nascer”, lembra.



“João acordou um pouquinho depois, começou a chorar no banho e me abraçou. Antes de ir tirar a cerclagem, Deus falou com a gente. A minha ficha ainda não caiu, mas estou tão feliz”, acrescentou ela.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: