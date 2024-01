Reprodução/Instagram Alexandre Correa pede anulação de perícia feita em Ana Hickmann

Alexandre Correa questionou o laudo pericial que investiga a lesão sofrida pela ex-esposa Ana Hickmann, em novembro do ano passado. O empresário alega irregularidades no documento.

De acordo com Fábia Oliveira, o ex-marido da apresentadora contestou afirmando que o documento não está conforme o Manual de Perícias Técnicas para Magistrados do CNJ, já que não acompanha fotografias, exames ou outras evidências que comprovem a alegada lesão.





A equipe de Ana Hickmann se pronunciou sobre a acusação e detalhou o ocorrido após a agressão sofrida pela artista na sua casa em Itu, interior de São Paulo.





"Alexandre Correa é réu no caso de violência doméstica, cometida contra Ana Hickmann no dia 11/11/2023. A vítima foi submetida a exames após a agressão, que comprovam o ato violento com lesão. O caso está sendo conduzido pela justiça", afirmaram.

Na última segunda-feira (29), a equipe de Ana Hickmann esclareceu os rumores do uso de vídeos do canal do YouTube da apresentadora no processo contra o ex-marido, Alexandre Correa. Após o empresário afirmar que as gravações eram encenadas, a artista afirmou que os boatos são falsos e que tentam manipular a opinião pública .

