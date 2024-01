Reprodução/Instagram Ana Hickmann aponta tentativa de manipulação em processo contra ex-marido

Nesta segunda-feira (29), a equipe de Ana Hickmann esclareceu os rumores do uso de vídeos do canal do YouTube da apresentadora no processo contra o ex-marido, Alexandre Correa.

Após o empresário afirmar que as gravações eram encenadas, a artista afirmou que os boatos são falsos e que tentam manipular a opinião pública.

"Está sendo divulgada uma informação falsa de que trechos do canal do Youtube da Ana Hickmann estão sendo utilizados no processo contra Alexandre Correa. Diante disso, informamos: as alegações são falsas e distorcem a realidade dos fatos com o intuito desacreditar as graves denúncias apresentadas e manipular a opinião pública contra a Ana Hickmann, nos casos de agressões cometidas pelo seu ex-marido, bem como das irregularidades cometidas por ele na gestão financeira das empresas", explicaram.





A equipe declarou que uma perícia técnica e renomada está sendo formada desde novembro de 2023, após o caso de agressão, e nela "foram elaborados consistentes pareceres que estão sendo anexados aos autos na medida em que estão sendo concluídos".

"Outros documentos de origem duvidosa, que indicavam possíveis irregularidades, foram anexados ao inquérito, para que sejam devidamente investigados pela polícia. Os vídeos e áudios que têm sido divulgados em canais de mídia tratam de edições de um reality show, publicado em junho de 2022, e nada tem a ver com o processo criminal e tampouco foram anexados aos autos", completaram.

As provas as acusações de Ana Hickmann contra o ex-marido correm sob segredo da justiça.

