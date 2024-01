Reprodução/Globo Gloria Perez lamenta morte de Jandira Martini: 'Eterna Zoraide'

Gloria Perez fez questão de prestar homenagem a Jandira Martini, atriz que morreu nesta terça-feira (30) , aos 78 anos.

A autora de novelas compartilhou uma foto da artista durante o trabalho como Zoraide, em 'O Clone', e lamentou a sua morte.





"Ela nos deixou hoje. Jandira Martini, minha eterna Zoraide, foi um privilégio e tanto trabalhar com você", escreveu ela na legenda da publicação.





A morte de Jandira, vítima de câncer no pulmão, foi anunciada nesta terça-feira (30), em postagens de pessoas próximas de Jandira nas redes sociais. Marcos Caruso, amigo de longa data que escreveu diversos projetos com a atriz, confirmou a morte da amiga no Instagram.

Jandira Martini estreou na Globo em uma participação especial na novela "Roda de Fogo" (1986), mas ganhou destaque na emissora com o papel de Teodora Abdala em "Sassaricando" (1987).

