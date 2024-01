Reprodução/Instagram Jão se declara para o namorado após beijo em show: 'Especial'

Nesta terça-feira (30), Jão usou as redes sociais para comemorar o aniversário do namorado, Pedro Tofani . O casal assumiu o relacionamento com um beijão no show do cantor em São Paulo.

No perfil do Instagram, o artista compartilhou a foto do momento marcante e não escondeu o amor ao celebrar a vida do amado.





"Feliz aniversário. Sei que você vai morrer de vergonha dessa foto (e eu também), porque no fim, a gente nunca precisou disso. Sempre nos bastamos dentro do que é nosso. Mas eu acho importante mostrar pra todo mundo o quanto a gente se ama. E na verdade, esse é o nosso retrato. No lugar que a gente mais ama estar, conquistando o que sonhamos por anos", começou ele.

Jão rasgou elogios para o diretor criativo. "E como todo mundo a sua volta sabe, você realmente é uma pessoa extremamente inteligente, criativa e corajosa - um astro em tudo o que se propõe a fazer. Mas isso tudo fica muito pequeno perto do quão bom você é. Você é genuíno. Especial. Ainda acho estranha a sorte de te encontrar nessa vida".

O artista ainda relembrou o encontro dos dois na faculdade. "E às vezes penso que se tivesse chovido no caminho da faculdade, se eu parasse em um bar pra conversar e tivesse chegado mais tarde, nossos caminhos talvez se desencontrassem e eu seria outra pessoa hoje. Mas na verdade não, acho que eu te encontraria de qualquer jeito. E nunca importou se estamos em um estádio lotado cantando nossas músicas ou comendo macarrão no sofá com os gatos nas nossas pernas, viver perto de você é sempre uma aventura".

Por fim, Jão agradeceu pela vida de Pedro. " E eu só gosto do que é de verdade, por isso eu gosto tanto de você. Obrigado por enxergar o melhor em mim, porque eu quase nunca consigo. Vamos celebrar sua vida. Viva o Pepê. Te amo", concluiu.

