Bianca Andrade e o filho Cris

Em Londres para fazer um intercâmbio com o intuito de melhorar o conhecimento linguístico do idioma inglês, Bianca Andrade contou com a visita do primeiro filho na capital inglesa nesta segunda-feira (29).



“Meu neném chegou. Todo molinho de sono. Meu Deus, que saudade disso”, disse Bianca, enquanto segurava Cris no colo e comemorava a chegada do filho em Londres. Ele foi levado pelo pai, o jornalista e ex-BBB Fred Bruno.



Ontem (28), Fred havia compartilhado com os fãs que estava fazendo a primeira viagem internacional junto do filho. “Bora para minha primeira viagem internacional com o neneco”, escreveu ele, em uma postagem feita no Instagram.



Cris, de 2 anos, é fruto da relação entre a influenciadora e o jornalista Fred Bruno. O antigo casal de ex-BBBs se separou em abril de 2022, porém declarou que manteria a amizade e o bom convívio, principalmente pelo bem-estar do herdeiro.

