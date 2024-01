Reprodução/Instagram - 29.01.2024 Anitta terá desfile próprio na Sapucaí, no Carnaval de 2024





Anitta confirmou que terá um desfile próprio no Carnaval de 2024. A cantora vai se apresentar no sambódromo da Marquês de Sapucaí em 17 de fevereiro, no Desfile das Campeãs. O anúncio dividiu opiniões nas redes sociais.





"Antes das [campeãs] desfilarem, vai ter um desfile meu, só meu. E vai para a Globo, ao vivo", disse a cantora no "Fantástico", neste domingo (28). A revelação foi feita após a artista mostrar os bastidores dos "Ensaios da Anitta", eventos que já reuniram diversos momentos caóticos pelo Brasil .

🚨VEJA: Matéria COMPLETA de Anitta no #Fantástico sobre o “Ensaios” e rotina do carnaval.



Fãs de Anitta elogiaram a novidade no X, antigo Twitter. "Achei muito chique! Já estou ansioso", afirmou uma pessoa. "É poderosa a Anitta", exaltou outra. "Ela não cansa de ser a maior", pontuou mais uma.

Obrigado, Deus, por eu estar com meu ingresso compradinho pro desfile das campeãs. Já estava perfeito antes, agora ficou mais ainda, pq Anitta disse no Fantástico q terá um desfile/show dela na avenida. Achei muito chique!!!! Já estou ansioso. Chega logo, carnaval 😍🙏🏻❤️ pic.twitter.com/5ZQZCeiit5 — Bruno (@_brunolana_) January 29, 2024





No entanto, outros internautas criticaram o anúncio na rede social. "E a campeã do acesso? Mil vezes melhor assistir uma escola de verdade", avaliou um perfil. "Sem sentido algum, não tem contribuição e significado dentro da cultura. Enquanto isso, a campeã do acesso não tem nem direito a uma passadinha", comentou outro.





"Isso aqui é completamente sem sentido. O que agrega? Parece que quem organiza os desfiles não tem o menor conhecimento sobre o próprio evento e, principalmente, do seu público", defendeu mais um.

Podendo dar espaço pra escola que sobe do grupo de acesso, que nem era antes. Faz muito mais sentido pro público do evento e pro evento em si! — Bernard Lopes (@lopes_be) January 29, 2024





