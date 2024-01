Reprodução Instagram - 23.1.2024 Luana Piovani no hospital

Após ter sido submetida à uma cirurgia no joelho e uma “recauchutagem” , Luana Piovani recebeu alta médica e deixou o Hospital Vila Nova Star, situado na zona sul de São Paulo, nesta quarta-feira (24).



Por meio dos stories do Instagram, a ex-esposa de Pedro Scooby se despediu da equipe de profissionais da saúde que auxiliaram ela durante a cirurgia e também na recuperação pós-operatória. “Lavou está novo, agora é cuidar. Recauchutagem 'done’”, contou.



Piovani também compartilhou com os seguidores que fez outro procedimento, com o intuito de aproveitar a anestesia de uma operação. A atriz pontuou que fez um peeling no rosto para suavizar as marcas de expressão da região facial.



“Aproveitei que estava deitadinha, 'anestesiadazinha', e fiz um peeling daqueles que a gente não consegue fazer sem anestesia porque é bem profundo. Meu amor, daqui cinco dias, talvez um pouquinho mais, uma semaninha eu vou estar quase um piteuzinho”, brincou Luana .

