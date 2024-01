Reprodução/Instagram Fã tatuou o nome de Deolane Bezerra





Um fã de Deolane Bezerra tatuou o nome da influenciadora na pele. O admirador, chamado João, se encontrou com a advogada neste domingo (28) e mostrou a homenagem para ela.





A tatuagem no pulso apresenta o nome da influenciadora, "Dr. Deolane", e traz a data em que o fã a conheceu pela primeira vez, há um ano, em 28 de janeiro de 2023. "Meu Deus, quanto amo essa mulher", afirmou no Instagram, celebrando o novo contato com ela.

O encontro recente aconteceu no hotel em que Bezerra estava hospedada, no Rio de Janeiro. A advogada estava na cidade se preparando para o Carnaval carioca, já que estreia neste ano como musa da Grande Rio.

"Meu Deus. Obrigada pelo carinho", reagiu Deolane Bezerra, enquanto o fã se declarava e mostrava a tatuagem. Veja abaixo:









