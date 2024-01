Reprodução Instagram - 29.1.2024 Valentina Francavilla

Conhecida pela passagem como comentarista no "Programa do Ratinho", do SBT, e também no reality "A Fazenda", da Record, Valentina Francavilla usou as redes sociais no último domingo (28) para mostrar aos fãs como o corpo dela mudou após ela ter eliminado 10 quilos.





"Comprei esse vestido para usar no Réveillon e usei lindamente coloquei um brinco e ficou lindo. Hoje, fui arrumar meu armário coloquei ele é olha a surpresa: menos 10 quilos. Estou perdendo peso por questão de saúde", relatou a ex-assistente de palco de Ratinho.





Em processo de emagrecimento, a modelo apontou que visa melhorar a saúde. Em 2023, Francavilla foi alvo de diversos comentários gordofóbicos. Quando postava fotos, ela era vítima de xingamentos como "baleia", "feia" e "horrorosa", além de sofrer com constantes comparações entre o corpo atual e o corpo que ela tinha no início da carreira.





Fora a gordofobia enfrentada por Valentina nas redes sociais, a modelo também sofreu psicofobia quando esteve confinada em "A Fazenda 13", edição vencida pelo influenciador Rico Melquiades. Isso porque, no programa, Francavilla fazia uso de medicações controladas e sofreu preconceitos por isso, tanto de participantes do reality quanto de haters na Web.





Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: