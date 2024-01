Reprodução/Globoplay BBB 24: festa rende edredom, criticas a Beatriz e expõe cautela de Bin

A festa do "BBB 24" firmou de vez o casal Matteus e Deniziane! A dupla finalmente se rendeu ao romance, deu um beijão na frente dos colegas e celebrou a união de baixo do edredom. A madrugada foi marcada pela cautela de Bin Laden em não se aproximar de Giovanna, que estava alcoolizada, e por críticas ao comportamento de Beatriz na apresentação de Zeca Pagodinho.

Com a temática verde, cor do patrocinador, a festa contou com o show do sambista carioca e Pretinho da Serrinha.

O Zeca dando gargalhadas da Beatriz. Ela sabe que VENCEU. #BBB24 pic.twitter.com/z4GvBjxNeJ — Altair (@AltairComenta) January 28, 2024













DR entre Davi e Isabelle

O clima da casa mais vigiada segue sendo dos participantes cercando e analisando as atitudes de Davi. Antes da festa do patrocinador, o baiano e a colega Isabelle Nogueira tiveram um desentendimento.

Davi teria procurado Alane para fazer um combinado de imunização antes da prova do anjo. Se ele ganhasse, imunizaria a dançarina e vice-versa. Segundo ele, a estratégia foi montada contando que o líder MC Bin Laden não iria indicar a parceira Isabelle. A cunha ficou chateada após descobrir a aproximação.

Já na festa, a relação de Davi e Isabelle continuou sendo pauta entre a dupla e os colegas de confinamento. Raquele procurou o baiano para aconselhá-lo a não se colocar na mira do líder por causa da manauara.

"Ela indo pro Paredão, acho que ela não tá preparada para ir [...] Pro Sincerão ela não tá preparada. Eu tô preparado", justificou Davi.

A festa também serviu para apaziguar a relação da dupla. "Gosto muito de você. [...] Nosso afeto foi natural, foi uma coisa que aconteceu, não foi nada forçado. Eu criei um vínculo com você. Eu fiquei com ciúme de quando você tava com Vinicius, mas um ciúme de amigo. Eu quero seu bem e quero que você vá pra final comigo. Eu quero ser o campeão e quero que você seja meu segundo lugar", se declarou Davi.

Zeca Pagodinho e a empolgação de Beatriz

Beatriz mostra o gingado ao dom de "Camarão que dorme a inda leva". #BBB24 pic.twitter.com/QaotGQuTtI — Antenados #BBB24 (@canalantenados) January 28, 2024





Na festa, Beatriz, Alane e Leidy Ellin pediram músicas para o cantor Zeca Pagodinho e o comportamento da vendedora do Brás parece ter constrangido os colegas.

Em conversa, Wanessa Camargo, Yasmin Brunet e Marcus apontaram inconveniência da sister. "E elas pedindo a música o tempo todo?", disse a modelo. "Ai, amiga, mas foi chato! Ele falou 15 vezes que não podia", respondeu Marcus.

"Uma coisa que eu detesto no palco é quando começam a pedir música. É chato, porque a gente tem um roteiro, um setlist roteirizado. As pessoas começam a pedir música que, às vezes, nem é sua. Quando está no roteiro eu falo 'daqui a pouco'. Tem umas quem sei qual é. Nunca peça música pro artista quando ele tá no palco. É muito chato! [...] Pode ter artista que não liga, mas é uma coisa que eu acho chato", sugeriu Wanessa Camargo.

Nem o Zeca Pagodinho aguentou a animação da Beatriz kkkkkkk #BBB24 pic.twitter.com/bWKXSwkswc — cleytu (@cleytu) January 28, 2024

No quarto, com o grupo de Rodriguinho, a situação também foi alvo de comentários afiados. "Ela não sabe o que tá fazendo ali. Parece que em todas as músicas ela tá dançando uma música da Carla Perez. Ela curte pra cacete, mas em toda música parece que ela [Beatriz] tá cantando música do É o Tchan", ironizou o pagodeiro.

"Deve ser cansativo ser ela, né?", questionou Pitel. "É, porque ela tá sempre atuando. Teve uma hora que ele tava cantando um pagode devagarzinho e ela assim [balançando]. Eu olhei e falei 'meu Deus'", debochou Fernanda.

Cautela de MC Bin Laden

Durante a festa, colegas de confinamento estavam dando um 'empurrãozinho' para o funkeiro se aproximar de Giovanna. Entretanto, a sister estava sob efeitos de álcool e o cantor se recusou a avançar, relembrando, inclusive, o caso de MC Guimê.

Na madrugada, Fernanda sugeriu que Bin fosse tirar Giovanna para dançar. "Esse é o grande momento de pegar a Giovanna e dançar um sertanejo junto", brincou.

"Eu não vou me aproximar dela agora porque ela está muito alcoolizada. Ela bebeu uma garrafinha de moscow mule. Tem que se manter distante", declarou o funkeiro. "Quando a pessoa bebe, ela já está vulnerável. Ela tava passando mal, tava largada, tava bem lenta", adicionou.

A conversa fez Bin Laden relembrar o caso de MC Guimê, expulso na última edição após ter passado a mão no corpo de uma participante sem o consentimento dela. "O bagulho não é assim! A gente tá num programa que um MC [Guimê] foi expulso, então a gente tem que ser pé no chão", analisou.

Beijão e romance firmado

Deniziane e Matteus cansaram de fazer joguinho e finalmente se entregaram para o romance que já vinha acontecendo desde a primeira semana. A dupla se beijou na festa, na frente dos outros colegas.

Com o romance firmado, os participantes também decidiram ter uma conversa sobre como levar a relação com o jogo estratégico.

"O que me preocupa em relação à gente era exatamente isso, porque eu sempre frisei que iria entrar aqui priorizando minhas amizades, tanto que não queria me relacionar e tava impossível. As minhas prioridades no meu Top 3 seriam Alane e Bia", expôs ao affair, que disse não ver problema na situação.

"Tu é meu top 2, mas as gurias vêm tudo junto, vem Bia, Alane, Marcus, Leidy... É isso que quero deixar claro pra mim. Na hora de votar, se quiser conversar, tu conversa [...] Se tu se sentir desconfortável com determinada coisa, pode chegar e falar. Se não achar interessante da gente ficar, tudo bem! Nós dois somos adultos e não tem por que ficar de bobagem", refletiu o brother.

🔥 Após a DR, Anny e Matteus deram mais um beijão contra a parede. #BBB24 https://t.co/Ao82KE0wVA — Antenados #BBB24 (@canalantenados) January 28, 2024

Após a festa e muitos beijos, Deniziane e Matteus foram celebrar a relação em baixo do edredom.





Mudança de quarto

Yasmin Brunet voltou a falar que não consegue mais dividir quarto com Davi. A modelo diz se sentir incomodada com o ronco do baiano e a rivalidade do jogo.

"Ele já melhorou a roncada. Cara, ele ronca muito, cara. É bizarro. É sinistro, te juro. Olha isso. Acho que se ele [Davi] continuar aqui, eu vou ter que mudar de quarto. Não consigo ficar no mesmo quarto que ele. Não consigo, Wanessa. Vou pro Fada ou pro Gnomo", destacou. "Espera liberar mais uma cama que aí eu vou com você", pediu Camargo.

Problemas na Xepa

Na madrugada, integrantes da Xepa voltaram a comentar o risco de ficarem sem comida. Wanessa Camargo, inclusive, apontou que para ela a situação é semelhante ao 'Tá com Nada'.

"Eles poderiam, pelo menos, colocar um azeite... Não tenho a manteiga, né. O pão eu não consigo comer, o ovo eu não como, rabada não como, fico no feijão, nos grãos, arroz, goiabada, banana e laranja e alguns legumes. Ontem, ele fez o legume no óleo. É gostoso, mas é uma bomba porque eu não como fritura lá em casa... Mas eu sabia disso quando eu entrei e aceitei", desabafou.

MC Bin Laden também avaliou a possibilidade de confusão por comida. "A tendência é acontecer sempre isso porque ficou na Xepa comendo moela, arroz e feijão... Tem gente que tem um cardápio variado e não é acostumado. Daqui a pouco, vão começar vários surtos porque a galera tá enjoando, não querer comer, não vai conseguir sentir o cheiro. Daqui a uns dias, você vai ter empatia com quem vota em você? Você vai falar 'fica na Xepa e foda-se'. É jogo, mano!", destacou.