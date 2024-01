Reprodução/X Anitta foge de fã que invadiu o palco em show em São Paulo; assista

Um vídeo de Anitta durante um dos seus ensaios pré-Carnaval deu o que falar nas redes sociais nesta quinta-feira (25). A cantora foi vista correndo de um fã que invadiu o palco da apresentação em São Paulo.

No vídeo, a artista aparece tranquila enquanto curte a músico e ao enxergar o "invasor" foge rapidamente para os fundos do palco. A cena assustou os músicos.





Nas redes sociais, os internautas comentaram a atitude da cantora. "Tá certa ela, vai que é um desequilibrado e avança pra fazer mal, hoje em dia todo cuidado é pouco", disse um; "Tá certa, nunca se sabe se é para o bem ou mal", pontuou outra; "Povo chato com essa parada de invasão! Já deu!", reclamou um terceiro.

Mais cedo, Claudia Leitte expulsou um fã que estava no ensaio ao ver uma briga. A cantora não aceitou a ação e resolveu tomar uma atitude.

A anitta correndo do fã no palco kakakakaka pic.twitter.com/7z0lAffcq7 — MC anittinho 🌜🌛 (@jojomafiosa) January 25, 2024





