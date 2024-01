Reprodução/Instagram - 25.01.2024 Joice Hasselmann mostrou o abdômen na web

A ex-Deputada Federal Joice Hasselmann aproveitou o feriado de São Paulo para exercitar o corpo. Nesta quinta-feira (25), a jornalista que já perdeu 22kg exibiu a cintura fina.

Através do Stories do Instagram, Joice apareceu em frente ao espelho com um conjunto de top e calça rosa. A vestimenta chamou atenção para o abdômen à mostra.

"Feriado em SP é dia de treino", exaltou ela, que iniciou a jornada de emagrecimento há três anos.