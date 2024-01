Reprodução/X Fã é expulso do 'Ensaios da Anitta' após jogar copo em Claudia Leitte

Claudia Leitte passou por um momento bem chato durante a sua participação no 'Ensaios da Anitta' nesta quinta-feira (25) em São Paulo. A cantora expulsou um fã que, segundo internautas, teria jogado um copo nela. A informação foi negada por Claudia após o ocorrido.

No meio da apresentação, a artista foi surpreendida com a ação da pessoa e, rapidamente, tomou uma atitude.





"Eu estou no ensaio de Anitta, então eu estou em casa, certo? E na minha casa, na casa dela, a gente não deixa rolar baixaria de jeito nenhum! Pode se sair, irmão! Segurança? Pode tirar, pode tirar", pediu Claudia.

Anitta fez questão de comentar a situação com a convidada. "Eu teria feito pior. Primeiro eu humilho, depois eu peço para sair. Cadê o segurança? Manda o segurança aqui, tirar daqui", completou ela.

Por fim, Claudia Leitte ainda mandou um recado direcionado para o fã. "Você é grande, mas não é maior que a gente não, viu, irmão?", concluiu ela.

🎥| Fã expulso após ser desrespeitoso com a convidada Claudia Leitte nos “Ensaios da @Anitta ”, em São Paulo. pic.twitter.com/fv87lF9oYm — Central Girl From Rio Anitta | Fan Account (@Centralgfranitt) January 25, 2024





Claudia Leitte esclarece confusão no Ensaios da Anitta

Após o vídeo da apresentação viralizar, Claudia Leitte usou o perfil do X, antigo Twitter, para esclarecer o caso.

A cantora afirmou que tudo não se passou de uma briga na plateia e, ao ver a cena, ela fez questão de retirar o envolvido. "Gente, ninguém jogou copo em mim. De onde saiu isso? Eu vi um cara brigando e apartei a briga. Nada além!", contou ela.

Gente, ninguém jogou copo em mim. De onde saiu isso? Eu vi um cara brigando s apartei a briga. Nada além! 😳 https://t.co/eOTpfQVfSw — Claudia Leitte (@ClaudiaLeitte) January 26, 2024





