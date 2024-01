Reprodução/Instagram João Guilherme para de seguir ex Jade Picon

João Guilherme Ávila usou as redes sociais na última terça-feira (23) para explicar o afastamento dele e de Jade Picon no Instagram. Ex-namorados, os influenciadores diziam ter mantido a amizade depois que colocaram um fim na relação.



Ainda ontem, João Guilherme deixou de seguir a ex-BBB no Instagram , o que fez com que fãs do casal especulassem o motivo que teria ocasionado o afastamento. Em meio aos rumores e suposições, o filho de Leronardo veio a público comentar a situação.



“Eu disse algumas vezes que ia fazer uma limpeza no meu Instagram e deixar conteúdos que eu realmente consuma. Estou fazendo isso por mim. No mundo real, entre pessoas reais, um unfollow não significa muita coisa. Não precisa confabular”, escreveu no X, antigo Twitter.



Recentemente, o ator foi alvo de especulações sobre um suposto affair que estaria vivendo com a também atriz Bruna Marquezine . Os rumores aumentaram durante as gravações de “Amor da Minha Vida”, série do Star+ em que os intérpretes trabalharam juntos.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: