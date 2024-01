Aliados de Rodriguinho

Fernanda repetiu a teoria no quarto do líder, onde Pitel contou que a amiga levou um alerta da produção por tocar no assunto. As sister comentaram com Rodriguinho a sequência de eliminações de aliados do cantor, Pizane, Nizam e Vinicius. O brother avaliou que a saída dos colegas não tem a ver com ele e repetiu que não se lembra da "falação de mulheres", em que ele e outros brothers criticaram o corpo de sisters.