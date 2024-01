Reprodução/Instagram João Guilherme para se seguir ex Jade Picon após desabafo na web

João Guilherme deu unfollow na ex-namorada Jade Picon após fazer um desabafo nas redes sociais. Os dois namoraram de 2018 a 2021 e já foram vistos juntos de forma amigável após o término.

Uma semana antes, o ator compartilhou um desabafo sobre deixar de seguir as pessoas nas redes sociais, mas não revelou o motivo.





"O dedo coça tanto para dar unfollow em algumas pessoas... Mas a preguiça de ter que explicar o motivo quando a pessoa perguntar é maior", escreveu ele no X, antigo Twitter.

Apesar da situação, Jade permanece seguindo o ex no Instagram. Recentemente, Jade e João passaram os primeiros dias do ano em Fernando de Noronha e curtiram o arquipélago pernambucano ao lado de outros famosos.

o dedo COÇA TANTO pra dar unfollow em algumas pessoas… Mas a preguiça de ter que explicar o motivo quando a pessoa perguntar é maior 🙃 — J҉ (@Joaoguiavila) January 17, 2024





