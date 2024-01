Reprodução Aline Wirley e Igor Rickli com filhos

Aline Wirley e Igor Rickli usaram as redes sociais na última terça-feira (23) para responder perguntas dos fãs que os acompanham sobre o processo de adoção que eles estão vivenciando. O destaque foi o motivo das crianças adotadas não aparecerem nos perfis deles.



O casal apontou que, como ainda estão nos trâmites legais para finalizar o processo de adoção, é necessário que a imagem dos filhos seja resguardada. No entanto, declararam que em breve poderão compartilhar mais momentos públicos aos lados dos novos integrantes da família.



“O que mais a gente quer é compartilhar com vocês os rostinhos dos nossos filhos, mas a gente está num processo judicial, sigiloso, envolve muitas questões, muitas pessoas. Até que esteja tudo direitinho, a gente não pode mostrar. Eles são lindos, as coisas mais maravilhosas do mundo”, disse a ex-BBB Aline Wirley.





Fora as duas crianças que adotaram, Aline e Igor são pais biológicos de Antônio, de 8 anos de idade. Filho de atores, o pequeno resolveu seguir o passo dos pais e estreará como ator-mirim em “Família é Tudo!”, novela das sete que substitui “Fuzuê” em março.

