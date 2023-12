Reprodução Aline Wirley e Igor Rickli ganham guarda de filhos adotivos: 'Desafio'

A ex-BBB Aline Wirley e o ator Igor Rickli apareceram emocionados nesta segunda-feira (11) para anunciar que conquistaram a guarda provisória dos filhos adotivos. O casal está em processo para se tornar pai de duas crianças amazonenses.

Através do Instagram, os artistas gravaram um vídeo comemorando a decisão da Vara do Juizado Cível da Infância e da Juventude de Manaus, no Amazonas.

"Pensa em pessoas catatônias, exauridas... mas deu tudo certo! Vamos para casa", declarou o ator.

O casal ficou cerca de 17 dias na capital amazonense, no período que compreende a fase de convivência com os novos membros da família.

"Foi um desafio e tanto para nós cinco, e a gente sabe que tem muito mais pela frente", refletiu Igor Rickli.

"Saímos hoje com a guarda dos nossos filhos, imbuídos de esperança e comprometidos em construir uma vida saudável para todos da nossa família. Nosso agradecimento especial a todos os envolvidos nesse processo que nos orientaram e nos instruíram com tanta delicadeza, excelência e humanidade", completou.