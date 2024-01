Reprodução Instagram - 18.1.2024 Mel Maia durante treino na praia

Mel Maia, atriz e influenciadora, usou os stories do Instagram nesta quinta-feira (18) para explicar aos seguidores que havia passado mal durante alguns treinos intensos que ela realizava na praia, exposta ao sol.



A artista expôs que acabou vomitando depois de terminar as sequências de exercícios físicos. “Mais um vômito pós-treino para a conta”, escreveu ela como legenda dos stories que publicou nesta tarde.



Após encerrar a relação com MC Daniel, Mel Maia está namorando novamente. Dessa vez, a influenciadora está em um relacionamento amoroso com o surfista João Maria Pereira . O casal oficializou o namoro no dia 1º de janeiro deste ano.



Longe das novelas, o último trabalho da atriz na Rede Globo foi em “Vai na Fé”, folhetim das sete criado pela autora Rosane Svartman. Na trama, Mel Maia vivenciava Guiga, uma influencer e universitária do curso de Direito.

