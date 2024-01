Reprodução/Globo BBB 24: após provocações, Vanessa Lopes chama Bin Laden para o paredão

Vanessa Lopes e MC Bin Laden se estranharam na tarde desta quinta-feira (18) no BBB 24. Os dois discutiram na cozinha e a tiktoker chamou o funkeiro para enfrentar o paredão com ela.

A sister já vinha provocando o brother ao sugerir que ele estaria sendo falso no reality.





Na cozinha, a influenciadora alertou o cantor. "Vamos eu e tu pro paredão, então. Tô ficando ligada em tu, menino. Deixa o povo se ligar também", confrontou ela.

Bin Laden então quis confirmar que ela estaria lhe chamando de falso. "Não, você não é falso, não. Eu que sou louca. Vamos ver pro Brasil quem é", respondeu Vanessa.

Durante o bate-boca, a sister afirmou que está pedindo "há dias" para o brother não conversar sobre jogo, mas não está sendo respeitada por ele.

O funkeiro saiu da discussão e Vanessa virou-se para Nizam e declarou: "A Bia, eu, a Yasmin, a Wanessa... Você não percebeu que um monte de gente foi perdendo o brilho?", questionou ela.

Após Nizam afirmar que isso faz parte do jogo, a influenciadora declarou: "Não é jogo não, essas pessoas estão jogando com o coração. Se você estiver jogando com o coração, tá 'safe' lá fora".

"Acordei, Brasil", gritou Vanessa para a câmera.

Pouco depois, Bin Laden surgiu limpando a cozinha com outros brothers. "Que lindo, deixa eu ver quem tá limpando a casa. Não vamos jogar na cara do outro também que limpou", comentou Vanessa.

Com uma sequência de indiretas, o cantor disparou: "Eu não preciso dar indireta não".

Por fim, Vanessa disse para o brother que "não tem medo de ir pro paredão".

