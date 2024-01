Reprodução Instagram - 18.1.2024 Rui Motta marcou a história musical brasileira

Morreu na última quarta-feira (17) o baterista Rui Motta, conhecido pela trajetória com a banda "Os Mutantes". O anúncio da morte foi realizado nos perfis oficiais do artista nas redes sociais. A causa da morte, no entanto, não foi divulgada.







O funeral do artista começa hoje, às 10h, em uma capela do cemitério São João Batista, situado no bairro de Botafogo, Rio de Janeiro. O sepultamento também acontece nesta quinta-feira (18).





O baterista marcou gerações com "Os Mutantes". Ele integrou a equipe da banda aos 20 anos, em 1973. O início da carreira dele, contudo, se deu com 15 anos de idade, em 1968, quando participava de programas radiofônicos e televisivos.





Ícone da música brasileira, o baterista também trabalhou com vários nomes que marcaram a indústria fonográfica do país. Marina Lima, Ney Matogrosso, Sá e Guarabyra, Erasmo Carlos e Moraes Moreira são alguns deles.