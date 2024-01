Reprodução Alexandre Correa reage ao suposto romance de Ana Hickmann e Edu Guedes

Alexandre Correia reagiu nesta quarta-feira (17) ao suposto relacionamento amoroso entre a ex-mulher Ana Hickmann e o apresentador Edu Guedes. A dupla foi vista durante férias em um resort no interior de São Paulo.

"O Edu é um rapaz incrível, incrível, incrível, é a coisa mais linda, coisa mais linda aquele menino. Educadíssimo, cozinheiro, piloto, faz bolinho, faz chover... O Edu faz tudo, tá ótimo, eu acho uma graça, o parceiro perfeito para a Ana Hickmann", declarou ao Portal Leo Dias.

O caso ganhou destaque após um colunista afirmar que Ana Hickmann estaria se relacionando com o ex-colega de emissora, Edu Guedes. Apesar disso, a assessoria da apresentadora negou o relacionamento.

Ana e Edu teriam sido vistos durante uma viagem para um resort no interior de São Paulo. A equipe da modelo alega que a dupla foi com as respectivas famílias e eles se encontraram por coincidência.

