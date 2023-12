Reprodução Lucas e Jaquelline





O fim de "A Fazenda 15" transformou Jaquelline em campeã, milionária e em uma mulher comprometida. A ex-BBB e ex-A Fazenda aceitou o pedido de namoro de Lucas Souza, ex-marido de Jojo.

Jaquelline, inclusive, abriu o jogo sobre o futuro da relação. Os dois passaram o Natal juntos, registraram os momentos em família para os fãs e até deram detalhes íntimos. Mas, para Jaque, uma atitude de Lucas foi determinante para o relacionamento acontecer.

"A gente está aqui disposto a conhecer um ao outro. Ele saiu de uma forma triste, mas ele procurou a minha família, que também acolheu muito ele. Vi que ele teve uma atitude muito bacana, ainda mais por eu ser mãe, eu me preocupo muito em ter uma pessoa ao meu lado que vai pensar não só em mim, mas na minha filha também. A gente que é mãe não pensa só num relacionamento único, a gente pensa num contexto inteiro. Eu gostei muito disso nele e estamos abertos a nos conhecer. Estou apaixonada, ele também está. Estamos dispostos a viver isso, do nosso jeitinho", disse Jaquelline.

A campeã de "A Fazenda 15" alertou que já rolava uma amizade antes do namoro. "Sempre fomos grandes amigos. Sempre deixei bem claro para ele que se aqui fora a gente não conseguisse ter um relacionamento de homem e mulher, que eu sempre iria ser amiga dele, porque ele me deu força na hora em que eu precisei, foi meu amigo e me estendeu a mão", garantiu.

A campeã ainda relembrou a decepção com Kally Fonseca. "Eu entreguei muito amor para todo mundo do Pôr do Sol, mas eu tive uma decepção, todo mundo soube, que foi a pior: a Kally. Acho que a gente já se resolveu, mas não tem como ser 100% como era antes. Mas meu carinho está aqui, minha admiração por ela. Como eu disse pra ela: "vou levar sempre ela no meu coração, mas acho que ela tem outros planos aqui fora, e talvez alguns planos dela não fazem mais parte dos meus". Eu respeito a história dela, das escolhas dela, estou feliz por ela. Meu carinho e respeito vão sempre estar aqui", ponderou.