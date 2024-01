Reprodução Instagram - 17.1.2024 Bianca Andrade em Londres

Bianca Andrade, influenciadora e empresária, usou as redes sociais nesta quarta-feira (17) para mostrar aos seguidores que havia chegado em Londres, capital inglesa em que está para realizar um intercâmbio, com o intuito de melhorar o conhecimento linguístico do idioma inglês.







"Cheguei na casa da minha nova família, conversamos horrores e fingi que entendi. Entendi 30%, mas eu vou assim, fingindo que estou entendendo até eu entender. Eles são muito legais e fofos, já são acostumados a receberem pessoas aqui", explicou a ex-BBB, que optou por se hospedar em uma host family , que são famílias que hospedam estudantes na própria casa.





De acordo com Bianca Andrade, a escolha de morar com outros ingleses foi estratégica para acelerar o aprendizado dela com a língua estrangeira. "Eu escolhi ficar em uma casa de família porque, se eu ficasse sozinha, eu ia demorar ainda mais para me sentir segura para falar, porque não ia ter ninguém para conversar, só no colégio", argumentou.





"Pensamos que aceleraria muito eu ter o colégio, ter os cursos que vou fazer, e ainda morar em uma casa com pessoas que eu possa conversar. Então, vou acelerar muito mais o meu inglês", finalizou a influenciadora, que passará dois meses em Londres.

