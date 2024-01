Reprodução Instagram - 17.1.2024 MC Bin Laden e Yasmin Brunet no 'BBB 24'

Na manhã desta quarta-feira (17), MC Bin Laden e Yasmin Brunet se manifestaram após a volta do pipoca Davi ao "BBB 24", criticando a postura do competidor, que preparou "banquetes" aos participantes que compõem a "Xepa", grupo com menos opções alimentícias.







Ao ser questionado por Wanessa Camargo se achava Davi "uma pessoa boa", MC Bin Laden declarou que "não". "Ele estava bolando estratégias para deixar Puxadinhos contra Camarote", justificou o músico, em relação à uma possível disputa entre os anônimos e os famosos.





O cantor ainda alegou que Davi teria insinuado que os camarotes não mereciam conquistar o prêmio do "BBB 24" por terem uma condição financeira melhor. "Eu tenho muita mágoa de quem fala: 'Eles não precisam, então vamos tirar eles todos", afirmou Wanessa.





"“Ai, tadinho. Ele [Davi]fez o negocio da xepa todo pra ajudar a gente. E foi dormir lá no nosso quarto. Tadinho. Está vendo? Você [Wanessa] vai começar a abrir o olho agora?“ , debochou Yasmin Brunet.

Reclamaram do banquete da Xepa

"O Davi poderia sair pelo comportamento dele e ter gastado toda a comida da Xepa", disse o MC. Yasmim concordou: "Isso da Xepa foi bizzaro". Wanesssa Camargo, que participava da conversa, apresentou outra opinião, alegando que ele havia usado mais alimentos para fazer uma refeição especial: "Tadinho, ele [Davi] fez na vontade de querer fazer bufê. Fico com dó dele".





A filha de Luíza Brunet respondeu que o brother gastou a comida no dia em que ele poderia ter saído, tendo em vista que estava emparedado.

