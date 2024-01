Reprodução/Instagram Ary Mirelle detalha nascimento do primeiro filho com João Gomes; veja fotos

Nesta quarta-feira (17) Ary Mirelle compartilhou novos registros do nascimento do filho, Jorge, fruto do relacionamento com João Gomes. O bebê nasceu na terça-feira (16) .

A influenciadora detalhou a chegada do herdeiro ao mundo e encantou ao mostrar os primeiros contatos do menino com a família.





"Foi uma equipezona para colocar Jorge no mundo, foi a coisa mais linda e todo mundo ajudando a tornar esse momento mais especial", escreveu ela na legenda.

Além da equipe, Ary exibiu o encontro entre pai e filho. "Então você é o meu papai, João Gomes?", legendou ela. E também a amamentação do bebê, que descreveu como "melhor sensação".

Mais cedo, a influenciadora relatou nos Stories do Instagram que sonhou que a bolsa amniótica havia rompido. Ary até brincou com a situação, dizendo que brigaria com o médico, já que no sonho ele não queria atendê-la.

