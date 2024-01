Reprodução Após críticas a Wanessa, Luana Piovani chama Zezé de 'agressor'

Luana Piovani voltou a criticar Wanessa Camargo pelas atitudes no BBB 24. A atriz repostou uma publicação onde o pai da cantora, Zezé Di Camargo, é chamado de "agressor".

Nas redes sociais, Piovani compartilhou o post da advogada Carol Vargas, especialista em direito das famílias e de gênero, que aponta que a sister se assusta com Davi no reality, mas não com o namorado, Dado Dolabella, que agrediu fisicamente Luana durante o namoro.





A publicação ressalta que Camargo namora "um homem que já agrediu diversas mulheres comprovadamente", além dela ser filha do cantor que "violentou Zilu psicológica, moral e patrimonialmente".

"Durante uma discussão com outros participantes, Davi se exaltou, gritou e xingou. Wanessa disse que estava assustada e que não gosta de quem se descontrola, de quem é raivoso. Essa fala é extremamente problemática vindo de uma mulher que se relaciona com um agressor na sua vida pessoal. Um homem que já agrediu diversas mulheres comprovadamente", escreveu a advogada.

O post ainda aponta que "não cabe qualquer julgamento pela conduta de Wanessa em sua vida pessoal, apenas a constatação de onde a manipulação pode chegar em uma relação amorosa", se referindo ao relacionamento com Dado Dolabella.

