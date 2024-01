Reprodução/Instagram Xand Avião se defende após dizer que Juliette não é cantora

Xand Avião se explicou nas redes sociais após afirmar em um podcast que Juliette não é cantora . O cantor analisou a carreira da ex-BBB e acabou gerando uma discussão com os fãs dela.

Nos Stories do Instagram, o artista afirmou que a influenciadora ainda não está completamente pronta, mas ressaltou que ela está se preparando para tal.





"Eu estava falando sobre a profissão de ser cantor e sobre as dificuldades no início da carreira e tudo. Falei até do caso do Natan, que está passando por um problema com a voz, e como a voz é importante a gente cuidar dela direito. E com o meu próprio aprendizado, comecei a fazer fono há dois anos", iniciou ele.

Em seguida, Xand falou especificamente da cantora. "Quando falei da Ju, dizia exatamente isso. Que ela ainda não está totalmente pronta como cantora, mas que com toda certeza vai ser uma gigante. Digo isso desde que ela saiu do BBB. Ela é artista, sim", afirmou.

Por fim, ele explicou que por ver o talento de Juliette, a chamou para participar do seu novo DVD. "Nunca chamaria uma pessoa que não é cantora. Ju, continuo te falando como eu te falei agora. Não deixe ninguém te colocar para baixo", concluiu.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: