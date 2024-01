Reprodução/Instagram Marieta Severo visita amigos no Retiro dos Artistas após pedido de ajuda

Marieta Severo aproveitou um tempinho para visitar o Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro. A atriz matou a saudade de alguns amigos que moram no abrigo.

No perfil do Instagram, a instituição compartilhou imagens do reencontro da artista como os atores, Paulo César Pereio e Silvio Pozatto.





Pereio, ex-marido de Cissa Guimarães, chegou no retiro em 2020. Já Pozatto está no abrigo há um ano e meio.

"Um dia especial no Retiro dos Artistas com a ilustre presença de Marieta Severo, nossa querida parceira, doadora e colaboradora. Juntos, cultivamos arte, solidariedade e laços que perduram", escreveram na legenda da publicação.

O Retiro dos Artista abriga 51 artistas e passa por dificuldades financeiras e pede a ajuda através de doações.

