Reprodução/Instagram - 16.01.2024 Maria Lina curtiu São Miguel do Gostoso





Maria Lina viajou para São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte, e curtiu o primeiro banho de mar do ano no destino. Nesta segunda-feira (15), a influenciadora compartilhou cliques posando de fio-dental na praia.





"Passada rápida na praia para o primeiro banho de mar", afirmou no Instagram. Maria escolheu um biquíni vermelho para a ocasião e foi elogiada por internautas.

"Que mulher é essa, meu Deus", escreveu uma pessoa nos comentários. "Você é maravilhosa", exaltou outra. "A mulher mais linda do mundo", pontuou mais uma.

Em outra postagem, a influenciadora surgiu com um look diferente, um top de crochê e uma saia longa. "Mais um dia no lugar que me faz feliz", declarou. Veja abaixo as fotos de Maria Lina em São Miguel do Gostoso:





