Reprodução Instagram Sheila Mello recria figurino da época em que ganhou concurso como loira do 'É o Tchan'

A turnê comemorativa de 30 anos do grupo “É o Tchan” segue repercutindo entre os fãs. Dessa vez, Sheila Mello se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais ao recriar um figurino que usou no concurso “A Noiva Loira do Tchan” (1998) .



Durante uma apresentação realizada no último domingo (14), a artista usou os stories do Instagram para compartilhar o momento com os seguidores. Nos registros, ela aparece com um top e um short azul — look que marcou a entrada dela no grupo.



“Momento que faz meu coração acelerar”, escreveu ela como legenda da publicação. Sheila dançava ao som da icônica canção “A Nova Loira do Tchan” no momento em que relembrou o figurino.



Os fãs repercutiram a participação dela. Isso porque muitos admiradores temiam que ela não voltasse à turnê comemorativa, tendo em vista que ela foi submetida a uma cirurgia para retirada de uma hérnia. O procedimento ocorreu em outubro de 2023 e a dançarina se recuperou a tempo de se apresentar nos shows.

