Reprodução Sheila Mello celebra 25 anos que entrou para o 'É o Tchan': 'Sonho'

A influenciadora e dançarina Sheila Mello celebrou nesta quarta-feira (30) a data que marca 25 anos que entrou para o grupo musical É o Tchan. Através do Instagram, ela agradeceu o público que a acompanhou durante o "sonho" dela.

Em 1998, Sheila Mello foi escolhida por meio de votação popular para integrar o grupo É o Tchan. A dançarina iria ocupar a vaga de Carla Perez para se tornar a "Nova Loira do Tchan".

No Instagram, Sheila agradeceu o apoio do público e relembrou a cena do "Domingão do Faustão", quando foi consagrada a escolhida para integrar o grupo.

"Hoje completa 25 anos da data que eu entrei no É o Tchan, umas das datas mais importantes da minha vida. O sucesso gráfico, esse vocês conhecem, mas eu queria falar internamente o que eu ganhei com essa experiência. Quando a gente nasce, a gente depende do olhar, da validação da nossa mãe ou dos cuidadores, depois do núcleo número 1, que é a família, depois vai dilatando, vai para a sociedade, para o trabalho e agora imagina o quanto foi importante essa validação, esse olhar acolhedor, esse olhar amoroso para mim recebendo do Brasil inteiro", refletiu.

Na mensagem, a dançarina se direcionou aos fãs. "Se você votou em mim e alguém te perguntar se você já ajudou alguém a realizar um sonho, você pode dizer que sim, você ajudou a realizar o sonho da loirinha buchechuda lá de cidade Ademar que dançava na laje do avô da avó e depois dançou pro Brasil. Muito obrigada pelo seu voto. O coração fica tentando buscar essa magnitude de palavras, mas é difícil".