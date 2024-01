Reprodução Globoplay - 15.1.2024 Thalyta no 'Mais Você'

Segunda eliminada do "Big Brother Brasil 2024", Thalyta, do grupo Pipoca , esteve no "Mais Você", atração matinal da Rede Globo apresentada por Ana Maria Braga, para comentar a passagem dela no reality global, além de opinar sobre os motivos que a fizeram deixar a competição.







"Eu acho que se eu tivesse me posicionado mais, falado mais, eu teria continuado. Ninguém gosta de perder por pouco. O jogo estava muito difícil para mim. Por ter chegado depois, estava me sentido deslocada. O povo viu que eu estava com essa dificuldade e o Juninho não estava", disse ela, que recebeu apenas 22,71% da média dos votos.





Thalyta disputava o paredão contra Juninho e Davi , que receberam, respectivamente, 25,14% e 52,15% dos votos. O primeiro brother, inclusive, protagonizou um embate com a eliminada. "Falei com ele que eu estava muito deslocada no jogo, estava tendo meus ploblemas lá dentro e ele usou isso. Tanto que, no dia da votação, ele veio me pedir desculpa de novo, por ter gritado", lembra.





Já em relação aos motivos que a fizeram deixar o reality, a competidora avalia que a "fofoca" foi a grande inimiga dela. "Ninguém mandou eu ser fofoqueira, mas ele fez o que eu não faria. Saí pela fofoca. Foi o jogo dele, mas eu não faria isso, não é minha índole. Os meus princípios valem mais e se os dele não valem, está tudo certo", argumentou.





Além disso, a ex-sister declarou que não trouxe rancores do rival que fez no "BBB 24". "Não tenho mágoa nenhuma, foi um impasse no jogo, jogadas diferentes, mas nada contra a pessoa do Juninho. Ele parece uma pessoa bem bacana", admitiu Thalyta.

